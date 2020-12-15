Nikola’ya büyük darbe! Ne olduğunu şaşırdı

Nikola kendisini Yavlak Arslan’ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos’un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi’ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey’i telaşa sürüklüyor. Osman Bey’in Kayı Obası’nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay’ın Osman Bey’in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun’la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar’ı kaybeden Nikola’nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun’la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu’nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey’i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey’in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.

Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.