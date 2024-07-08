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Aktüel Nike'dan skandal 'Kürdistan' propagandası yaptılar: Tepki sonrası geri adım attı! Reklam filmiyle gündemde
Aktüel

Nike'dan skandal 'Kürdistan' propagandası yaptılar: Tepki sonrası geri adım attı! Reklam filmiyle gündemde

Yeniakit Publisher
2024-07-08 18:08:00 - 2024-07-08 18:08:49
Nike'dan skandal 'Kürdistan' propagandası yaptılar: Tepki sonrası geri adım attı! Reklam filmiyle gündemde

Amerika merkezli spor ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Nike, son reklam filminde, skandala imza attı! Milyonlar tepki gösterdi! Filmde Biji isimli grubun kullanılan şarkısında "Kürdistan'a bakın" ifadeleri yer aldı. Gelen tepkiler üzerine video yayından kaldırıldı.

Amerika merkezli spor ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Nike, son reklam filminde, "Robin Nazari" adlı bir şarkıcıyla İsveçli yönetmen-prodüktör "Maceo Frost"un kurduğu "Bijî" isimli müzik ikilisinin "Gold (Altın)" isimli şarkısını kullandı.

Reklam filmi şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"LONDRA'DAN KÜRDİSTAN'A..." paylaşımı yaptılar !

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam filminde "London to Kurdistan. I like to wear my gold, like a Kurdish mum" yani "Londra'dan Kürdistan'a. Altınımı bir Kürt anne gibi takmayı seviyorum" ifadelerinin yer aldığı duyuldu.

Şarkının orijinal klibinde, bir kuyumcuda altın alışverişi sırasında çekilen sahneler yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NIKE'DAN GERİ ADIM

Firma, tepkilerin ardından söz konusu reklamı daha sonra yayından kaldırdı.

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