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Aktüel

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 47 kişi hayatını kaybetti.

2020-04-19 18:47:51 -
Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 47 kişi hayatını kaybetti.
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