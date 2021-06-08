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Dünya

Nijerya'daki faciada ölü sayısı arttı

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 02:09:00 -
Nijerya'daki faciada ölü sayısı arttı

Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin cesedine daha ulaşıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e çıktığını belirtti.

Bagudu, kazanın ardından kurtarılan 26 kişinin tedavisi sürdüğünü kaydetti.

Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Eyalette 7 Mayıs'ta da, yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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