  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'daki 2 ayrı silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Nijerya'daki 2 ayrı silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti

Saldırılardan ilkinde polis merkezi, ikincisinde siviller hedef alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:24:04 -
Nijerya'daki 2 ayrı silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Borno Eyaleti Sözcüsü Isa Gusau, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde iki ayrı saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Gusau, saldırılardan ilkinde Azare bölgesindeki polis merkezi, ikincisinde ise Shaffa bölgesindeki sivillerin hedef alındığını söyledi.

Gusau, iki ayrı saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı Boko Haram terör örgütü üyelerinin düzenlediği tahmin ediliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...
Sağlık

Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, aşı tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı...
Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu
Dünya

Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde edilmesine yardımcı olan Türk SİHA'ları NATO'nun acil kodlu olarak gizli ..
Tek parti yıllarının kırılma noktası, Akif’in cenaze töreniyle başladı! Akif, yeni dönemde Türkiye’nin ruhu olacak
Gündem

Tek parti yıllarının kırılma noktası, Akif’in cenaze töreniyle başladı! Akif, yeni dönemde Türkiye’nin ruhu olacak

Tek partili yıllarda Mehmet Akif Ersoy’un cenaze töreninin Türkiye’de büyük bir şok tesiri bıraktığı söyleyen Dr. Necmettin Turinay, “İstikl..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay