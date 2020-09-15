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Ekonomi Nijerya'da yıllık enflasyon yüzde 13,22'ye çıktı
Ekonomi

Nijerya'da yıllık enflasyon yüzde 13,22'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:43:36 -
Nijerya'da yıllık enflasyon yüzde 13,22'ye çıktı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yıllık enflasyon gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta yüzde 13,22'ye yükselerek son 28 ayın en yüksek oranına ulaştı.

Nijerya İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, ülkede enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,34, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 13,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun son 28 ayın yüksek oranı olarak kayıtlara geçmesi dikkati çekti.

NBS'ye göre tüm yiyecek grupları özellikle ekmek, tahıl, patates, yağ, et, balık, meyve, sebze ile elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı ulaşım ücretlerindeki zamlar enflasyonun yükselme nedenleri arasında yer aldı.

Nijerya'da son üç ayda yakıt fiyatlarına 3 kez zam yapıldı. Ayrıca, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatı da yüzde 80 artırıldı.

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