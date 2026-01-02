  • İSTANBUL
Dünya Nijerya'da yeni yıl katliamı: Kutlamalara saldırı, 9 ölü!
Nijerya'da yeni yıl katliamı: Kutlamalara saldırı, 9 ölü!

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların çok sayıda kişiyi fidye için kaçırdığı belirtilirken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Vwanga bölgesinde, halkın yeni yıl kutlamaları için bir araya geldiği sırada kimliği belirsiz kişilerce yaylım ateşi açıldı. Bölge Sekreteri Iliya Chung, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

FİDYE İÇİN KAÇIRDILAR

Saldırı sonrası yapılan incelemelerde, bazı vatandaşların silahlı gruplar tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Eyalet Polis Sözcüsü Alabo Alfred, kaçırılan kişilerin kurtarılması için operasyon başlatıldığını açıkladı. Nijerya'da insan kaçırma suçuna idam cezası verilmesine rağmen, silahlı çeteler fidye amacıyla bu saldırıları sürdürüyor.

TERÖR VE ÇETE KISKACINDA

Ülke, özellikle kuzey ve orta kesimlerde Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin yanı sıra, organize suç örgütlerinin köyleri ve okulları hedef alan saldırılarıyla mücadele ediyor. Plateau eyaleti, sık sık bu tür kanlı eylemlere sahne olan bölgelerin başında geliyor.

 

