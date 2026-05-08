  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı! Muhittin Böcek’ten de ‘siyasi dava’ taktiği En büyük destekçileri CHP’di: Bayrak düşmanı DHKP-C'li böyle paketlendi Muhalefet İçindeki "Besleme Medya" Yılmaz Özdil CHP’yi yine topa tuttu Bakan Yumaklı “Kayıplarımızı geri kazanacağız” Tarımda altın yıl müjdesi Nerede solcuların o çakma ekonomistleri şimdi? Dolara güvenenler havasını aldı Vahşice öldürülmüştü! Kübra'dan geriye kalan son doğum günü kutlaması yürek sızlattı Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi Her 10 kişiden 8'i farkında değil! Gıdaların üzerindeki tüketim tarihinde az bilinen detay! Neden her gün metrobüs yanıyor? 7 yılda 30 milyara yakın ihale verdiler şimdi bunun hesabını veriyorlar! Emeklilik dilekçesini geciktirenler o ödenekten oluyor!
Dünya Nijerya’da vahşet gecesi: 3 hamile kadının da olduğu 14 sivil hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya’da vahşet gecesi: 3 hamile kadının da olduğu 14 sivil hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Nijerya’da vahşet gecesi: 3 hamile kadının da olduğu 14 sivil hayatını kaybetti

Nijerya’nın Plateau eyaletine bağlı Ngbra Zongo bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, aralarında 3 hamile kadının da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Plateau'ya bağlı Ngbra Zongo bölgesinde yaşayan Raphael Ebi, dün gece saatlerinde bölgeye gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırıda aralarında 3 hamile kadının bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Ebi, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Ebi, saldırganların bir evden diğerine geçerek masum insanlara saldırdığını anlattı.

Ngbra Zongo Toplum Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Danjuma Auta da saldırıyı kınadı ve "trajik ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Auta, topluluklarında kan dökülmesinden derin üzüntü duyduklarını kaydederek, güvenlik güçlerinin kırsal toplulukları korumak için çabalarını artırması ve saldırıların sorumlularını yakalayarak adalet önüne çıkarması gerektiğini söyledi.

Plateau Polis Sözcüsü SP Alabo Alfred ise bölgedeki durumun "kontrol altına alındığını" belirterek, polis ekiplerinin saldırıdan etkilenen bölge sakinleriyle birlikte çalıştığını ifade etti.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!
Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Gündem

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran itiraf! Cesedin bir bölümü barajda aranıyor
Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran itiraf! Cesedin bir bölümü barajda aranıyor

Gündem

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran itiraf! Cesedin bir bölümü barajda aranıyor

Yeni Yol’dan siyasi cinayetlerde zamanaşımının kaldırılmasına destek
Yeni Yol’dan siyasi cinayetlerde zamanaşımının kaldırılmasına destek

Gündem

Yeni Yol’dan siyasi cinayetlerde zamanaşımının kaldırılmasına destek

Bayram Ali Öztürk cinayeti karanlıkta kalmasın! Görüntüleri kim sildi?
Bayram Ali Öztürk cinayeti karanlıkta kalmasın! Görüntüleri kim sildi?

Gündem

Bayram Ali Öztürk cinayeti karanlıkta kalmasın! Görüntüleri kim sildi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23