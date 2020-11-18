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Aktüel Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü
Aktüel

Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:46:05 -
Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti.

Kogi eyaletine bağlı Olamaboro Bölgesi Meclis Üyesi Ujah Anthony Alewo, yaptığı açıklamada, eyaletin Etteh bölgesinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin 25-40 yaşları arasında olduğunu aktaran Alewo, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Alewo, ölümlerin sebebini bulmak için araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Nijerya'nın Delta ve Enugu eyaletlerinde geçen ay ortaya çıkan gizemli hastalığın ise yapılan araştırmalarda sarı humma olduğu tespit edilmişti.


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