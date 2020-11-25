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Aktüel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü
Aktüel

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:13:35 -
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 23 örgüt üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde teröristlere yönelik "Fireball" operasyonu düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda 23 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı halde kaçtığını aktardı.

Operasyonda 5 askerin yaralandığını bildiren Benard Onyeuko, teröristlerin rehin aldığı çok sayıda çocuk ve kadının da kurtarıldığını söyledi.

Onyeuko, operasyonda teröristlerin sığınaklarının yok edildiği ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi öldü.

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