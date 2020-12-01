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Aktüel Nijerya'da silahlı saldırılar: 7 ölü
Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırılar: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:50:35 -
Nijerya'da silahlı saldırılar: 7 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi öldürüldü, 30 kişi ise kaçırıldı.

Katsina Eyaleti Sabuwa Bölgesi Meclis Üyesi İbrahim Danjuma Machika, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kimliği henüz bilinmeyen silahlı kişiler tarafından eyaletin 4 köyünde düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Machika, "Silahlı kişiler, öldürdüğü siviller dışında olayın yaşandığı bölgelerde toplam 30 köylüyü kaçırdı ve çok sayıda kişi ise yaralandı." dedi.

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçlerinin geldiğini aktaran Machika, kaçırılan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldığını söyledi.

- Motosiklet yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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