Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Sokoto eyalet yetkililerinden Zakari Shinaka, eyalete bağlı Malarafe köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi. Shinaka, saldırıda 1'i çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Shinaka, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyerek bölge halkını rehin alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.