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Dünya Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü, 18 yaralı
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü, 18 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 09:30:00 -
Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü, 18 yaralı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Katsina eyaletine bağlı Musawa bölgesinde mevlüt için toplanan kalabalığa silahlı kişilerce ateş açıldı.

Saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Saldırıyla ilgili acıkama yapan Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq Aliyu, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti. (İLKHA)
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