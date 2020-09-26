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Aktüel Nijerya'da silahlı 21 çete üyesi etkisiz hale getirildi
Aktüel

Nijerya'da silahlı 21 çete üyesi etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 07:40:28 -
Nijerya'da silahlı 21 çete üyesi etkisiz hale getirildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı bir çetenin 21 üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplara yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 21 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çok sayıda silahlı çete üyesinin de yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Onyeuko, operasyonda üç askerin yaşamını yitirdiğini, iki askerin yaralandığı bilgisini paylaştı.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.


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