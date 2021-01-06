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Aktüel Nijerya'da militan gruplar barış görüşmelerinden çekildi
Aktüel

Nijerya'da militan gruplar barış görüşmelerinden çekildi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:50:49 -
Nijerya'da militan gruplar barış görüşmelerinden çekildi

İSTANBUL (AA) - Nijerya'nın güneyindeki petrol tesislerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren militan grupların hükümet ile barış görüşmelerinden çekildiği bildirildi.

Bölgedeki 9 militan grubun çatı kuruluşu olan İyileştirilmiş Nijer Delta İntikamcıları'ndan (RNDA) Johnmark Ezonebi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin taleplerini kabul etmemesi durumunda petrol tesislerine saldırı başlatmakla tehdit etti.

Ezonebi, "Yaklaşık 1 yıldır hükümetle yürütülen barış görüşmelerinden çekiliyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümetin taleplerini kabul etmediğini belirten Ezonebi, "Lagos ile Nijer Delta eyaletleri arasındaki petrol tesisleri ve boru hatlarına saldırı düzenleyeceğiz." tehdidinde bulundu.

Ezonebi, petrol tankerlerinin bölgeden çekilmemesi durumunda bombalı saldırı düzenleyeceklerini, tek çözümün Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin taleplerine cevap vermesi olduğunu kaydetti.

Bölgede bulunan militan gruplar, petrol üretiminden daha fazla pay almayı ve petrol çıkarma çalışmalarının bölgeye verdiği zararın azaltılmasını istiyor.

Silahlı grupların Nijer Deltası'ndaki saldırıları nedeniyle ülkedeki petrol üretimi olumsuz etkileniyor.

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