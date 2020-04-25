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Nijerya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı bini geçti

2020-04-25 02:43:55 -
Nijerya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı bini geçti

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1095'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre Kovid-19 salgını, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 27 eyaletine yayıldı.

En fazla vaka ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Lagos'da görülürken, bu eyaleti başkent Abuja ile Kano ve Ogun gibi eyaletler takip etti.

200 milyon nüfusa sahip Nijerya genelinde toplam 10 bin 61 test yapıldı ve bu testlerden 1095'i pozitif çıktı.

Kovid-19 virüsü taşıyan hastalara uygulanan tedavi ile 208 kişi iyileşirken ülkede virüs nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.

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