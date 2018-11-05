Nijerya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.05 Kasım 2018 Pazartesi 14:37
Nijerya'nın Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ağır yaralandı.
Enugu Polis Sözcüsü Ebere Amaraizu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enugu - Port Harcourt karayolunda tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığını bildirdi.
Soruşturma başlatıldı
Amaraizu, kazada 11 kişinin öldüğünü, 12 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade eden Amaraizu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
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