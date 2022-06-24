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Dünya Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 74'e yükseldi
Dünya

Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 74'e yükseldi

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 14:26:00 -
Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 74'e yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın, 1 Ocak- 29 Mayıs arasında başkent Abuja'nın yanı sıra 30 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 2 bin 339 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 74 kişi yaşamını yitirdi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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