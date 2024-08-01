  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya çıktı
Dünya

Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 03:49:00 -
Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya çıktı

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 15-21 Temmuz'da 170 kolera vakasının görüldüğü, 3 kişinin salgında öldüğü belirtildi.

Böylece ülkede ocaktan bu yana 4 bin 809 kolera vakasının görüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, kolera ile mücadele kapsamında ülke çapındaki tüm sağlık merkezlerine vaka yönetimi, enfeksiyon önleme ve kontrol için tıbbi malzemeler sevk edildiği aktarıldı.

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23