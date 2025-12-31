Nijerya'da katliam gibi kaza: 17 ölü, çok sayıda yaralı!
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde bir kamyonun karşı yönden gelen üç araçla çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Can pazarının yaşandığı olayda 17 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının durumu ciddiyetini koruyor.
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Jigawa eyaletinde facia yaşandı. Ulusal Yol Güvenliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda seyir halindeki bir kamyon, kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen üç araca çarptı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerinde 17 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık yetkilileri durumun kritik olduğunu bildirdi.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Tedavi altına alınan yaralıların bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceği açıklandı. Yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yol güvenliği kurallarına uyulmaması ve aşırı hız facianın temel nedeni olarak görülüyor.