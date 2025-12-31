  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti... Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi bitti!

Fitneci Yahudiler boş durmuyor! İsrail’den Dürzilere özel hastane

Almanya’da film gibi banka soygunu: 30 milyon Euro ile Türklerin altınları da buhar oldu!

Yurdun tamamında etkili olacak! Bakanlıktan sürücülere uyarı: Yoğun kar yağışına hazır olun!

İki Rus devinden flaş Türkiye kararı! Resmen başlatıyorlar

"Bu gurur Türk milletinin" diyen Bakan Kacır: Milli jet Avrupa ülkesine ihraç ediliyor

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Sanki AİHM’nin sözcüsü! Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır’a hukuk dersi

Türkiye ve Suriye arasında yüksek askeri temas

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği 'deprem' uyarısı yaptı, sosyal medya karıştı
Dünya Nijerya'da katliam gibi kaza: 17 ölü, çok sayıda yaralı!
Dünya

Nijerya'da katliam gibi kaza: 17 ölü, çok sayıda yaralı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nijerya'da katliam gibi kaza: 17 ölü, çok sayıda yaralı!

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde bir kamyonun karşı yönden gelen üç araçla çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Can pazarının yaşandığı olayda 17 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Jigawa eyaletinde facia yaşandı. Ulusal Yol Güvenliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda seyir halindeki bir kamyon, kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen üç araca çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerinde 17 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık yetkilileri durumun kritik olduğunu bildirdi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Tedavi altına alınan yaralıların bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceği açıklandı. Yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yol güvenliği kurallarına uyulmaması ve aşırı hız facianın temel nedeni olarak görülüyor.

 

İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Yaşam

İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Batman'da kar ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi! Yollar buz pistine döndü: Yaralılar var
Batman'da kar ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi! Yollar buz pistine döndü: Yaralılar var

Yerel

Batman'da kar ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi! Yollar buz pistine döndü: Yaralılar var

Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Yaşam

Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23