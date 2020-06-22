Nijerya'da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Zamfara eyaletine bağlı Ruwan-Tofa köyünde saldırı düzenledi.

Saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşması imzalamıştı ve bu kapsamda 2 binden fazla çete üyesi silahlarını hükümete teslim etmişti.