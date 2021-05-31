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Dünya Nijerya'da kaçırılan medrese talebelerinden yeni haber
Dünya

Nijerya'da kaçırılan medrese talebelerinden yeni haber

Nijerya'da Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesine düzenlenen saldırıda 100 talebe kaçırılmıştı. Kaçırılan öğrencilerden 11'inin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 12:45:00 -
Nijerya'da kaçırılan medrese talebelerinden yeni haber

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin medreseye düzenlediği saldırıda kaçırdığı öğrencilerden 11'i serbest bırakıldı.

Niger Eyalet Valisi Abubakar Sani Bello, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesine düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenciyi kaçırdığını hatırlattı.

Bello, kaçırılan öğrencilerden 11'inin yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Saldırıda yaralanan 10'dan fazla kişinin tedavi altına alındığını aktaran Bello, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçırılan öğrencileri bulmak için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Bello, eyalette artan silahlı eylemlerin endişe verici olduğunun ve federal hükümetin bu olaylara karşı acil harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu durum kriz seviyesine ulaştı. Aslında daha fazla gecikmeden yüzleşmemiz gereken bir savaş durumu." ifadesini kullandı.

Silahlı kişilerin dün Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi kaçırılmıştı.

Ulusal basında çıkan haberlerde 100'den fazla öğrencinin kaçırıldığı öne sürülmüştü.

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