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Aktüel Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü, 7 yaralı
Aktüel

Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü, 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:58:18 -
Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü, 7 yaralı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Kabiru Daura, basına yaptığı açıklamada, Kano-Garko kara yolundaki Dakare köyünde iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Daura, kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Daura, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Daura, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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