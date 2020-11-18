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Aktüel Nijerya'da hükümet, polis şiddetine karşıtı düzenlenen gösterilere izin verilmeyeceğini açıkladı
Aktüel

Nijerya'da hükümet, polis şiddetine karşıtı düzenlenen gösterilere izin verilmeyeceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:23:11 -
Nijerya'da hükümet, polis şiddetine karşıtı düzenlenen gösterilere izin verilmeyeceğini açıkladı

ABUJA (AA) - Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı iki haftadır süren protestolara izin vermeyeceği bildirildi.

Buhari, ülkesinde artan güvenlik sorunları nedeniyle emniyet teşkilatı başkanlarıyla başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Nijerya Polis İşleri Bakanı Muhammed Dingyadi, Buhari adına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı'nın, devam eden güvenlik sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Dingyadi, Buhari'nin hükümetin halkın isteklerini dinlemeye ve diyalog içinde olmaya devam edeceğinin altını çizerek, SARS'a karşı protestoların tekrarlanmasına izin vermeyeceğini söylediğini ifade etti.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkentte başlatılan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Ülkedeki protestolarda en az 70 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek protestolara son verilmesini istemişti.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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