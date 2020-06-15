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Aktüel

Nijerya'da doktorlardan "süresiz grev" kararı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:40:24 -
Nijerya'da doktorlardan "süresiz grev" kararı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde doktorlar, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle süresiz grev kararı aldı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Aliyu Sokomba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların 5 aydır maaşlarını alamadığını belirtti.

Sokomba, ülke genelinden bugünden itibaren "süresiz grev" başlattıklarını ve bu süreçte da Kovid-19 tedavi merkezlerinde bulunan doktorlarının da çalışmayacağını açıkladı.

Hükümetin doktorların maaşlarını ödemesi çağrısında bulunan Sokomba, sağlık sektörüne yönelik yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

Nijerya'da şimdiye kadar görülen 16 bin 85 Kovid-19 vakasının 812'si doktorlardan oluşuyor.

Ülkede 2'si doktor 420 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 5 bin 220'ye ulaştı.

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