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Aktüel Nijerya'da Boko Haram'ın Borno Valisi'nin konvoyuna saldırısında ölü sayısı 30'a çıktı
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram'ın Borno Valisi'nin konvoyuna saldırısında ölü sayısı 30'a çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:08:09 -
Nijerya'da Boko Haram'ın Borno Valisi'nin konvoyuna saldırısında ölü sayısı 30'a çıktı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın dün Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen ordu yetkilisi, Boko Haram'ın, Zulum'un da bulunduğu konvoya Baga bölgesinde düzenlediği saldırının ardından 15 kişinin daha cesedine ulaşıldığını belirtti.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini kaydeden yetkili, birçok kişinin yaralandığı saldırıda çok sayıda asker ve polisin de kayıp olduğunu ifade etti.

- Vali Zulum yara almadan kurtulmuştu

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında 7 polis ve 3 askerin bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Zulum'un yara almadan kurtulduğu saldırıda, araçlar da zarar görmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de 2015'ten bu yana saldırılar gerçekleştiren örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye yol açmıştı.


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