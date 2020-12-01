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Aktüel Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 3 bin kişi, evlerine dönmeye başladı
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 3 bin kişi, evlerine dönmeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:59:28 -
Nijerya'da Boko Haram'dan kaçan 3 bin kişi, evlerine dönmeye başladı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütünden kaçan 3 bin kişi evlerine dönmeye başladı.

Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Sözcüsü Abdulkadir İbrahim, basın mensuplara yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce Maiduguri bölgesinden Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle kaçan ve Marte bölgesindeki kamplara sığınan 3 bin kişinin evlerine dönmeye başladığını belirtti.

Bu kişiler için bölgede güvenlik sağlandığının altını çizen İbrahim, "Geri dönenler, şehir genelindeki 4 kamptan seçilen 3 bin kişiden oluyor." dedi.

İbrahim, hükümetin dönenlere yönelik rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlayacağını bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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