Nijerya'da bir ay içinde 317 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya’da güvenlik güçleri, terör örgütleri ve silahlı çetelere karşı operasyonlarını sürdürüyor. Ordu tarafından yapılan açıklamada, mayıs ayı boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda ağır kayıplar verdirildiği belirtildi.

​​​​​​​Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun bu ay ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çete üyeleri, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a karşı operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Onoja, operasyonlarda aralarında ISWAP'ın 3 elebaşısının da bulunduğu 317 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 221 kişinin kurtarıldığını aktaran Onoja, 314 terörist ve silahlı çete üyesinin yakalandığını, 18 teröristin de teslim olduğunu ifade etti.

Onoja, operasyonlarda ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda 21 bin 910 litre çeşitli petrol ürününün ele geçirildiğini ve kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 3 tesisin kapatıldığını belirtti.

Nijerya'da son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP da saldırılar düzenliyor.