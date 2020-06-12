Nijerya'da 774 bin gence yeni istihdam alanı açılacak

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkisini azaltmak için 774 bin gence yeni istihdam alanı açılacak.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, her yıl 12 Haziran'da kutlanan "Demokrasi Günü" vesilesiyle televizyonda yaptığı açıklamada, ekonomideki geriye gidişin etkisini azaltmak için gençlere yeni istihdam alanları açacaklarını bildirdi.

Buhari, "Kovid-19'un etkisini azaltma adımlarının bir parçası olarak gençlere yeni iş imkanları oluşturma adımlarımız başladı." dedi.

Bu amaçla 774 bin gence istihdam sağlanması için harekete geçtiklerini vurgulayan Buhari, gençlerin 1000'erli gruplar halinde ülkedeki 774 yerel yönetimde istihdam edilmeleri için dağıtılacağını kaydetti.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu gibi nedenler ciddi istihdam sorunu ortaya çıkarıyor.



Ülkedeki yaşam koşulları nedeniyle üniversite mezunları başta olmak üzere çok sayıda Nijeryalı, yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmeye çalışırken, bazıları da suça yöneliyor.

