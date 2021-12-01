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Gündem Nijerya'da 32 silahlı çete üyesi yakalandı
Gündem

Nijerya'da 32 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 32 kişi gözaltına alınarak emniyete gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 07:51:00 -
Nijerya'da 32 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 32 çete üyesinin yakalandığını belirten Mba, çok sayıda üyenin yaralı olarak kaçtığı, çetelere ait 19 silah, 7 araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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