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Aktüel Nijerya tuvalet inşa ederek salgın hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor
Aktüel

Nijerya tuvalet inşa ederek salgın hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor

Ulusal Oryantasyon Ajansı Direktörü Dr. Emma Abah: - "Alışkanlıklarımız bizi olumsuz etkiliyor. Tuvalet kullanılmaması beraberinde bakteri ve virüs üretiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:11:24 -
Nijerya tuvalet inşa ederek salgın hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da hükümet, farklı noktalara inşa edilmesi planlanan ücretsiz tuvaletlerle virüs ve bakterilerin neden olduğu salgın hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

Ulusal Oryantasyon Ajansı Direktörü Dr. Emma Abah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Federal Su Kaynakları Bakanlığı ile yürütülen projeyle 5 yıl içerisinde ülkenin farklı noktalarına tuvalet kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Abah, "Alışkanlıklarımız bizi olumsuz etkiliyor. Tuvalet kullanılmaması beraberinde bakteri ve virüs üretiyor." dedi.

"Temiz Nijerya: Tuvalet Kullan" kampanyası kapsamında ilk etapta 13 bölgede tuvaletler inşa edilecek.

Ülke genelinde 47 milyon kişinin tuvalet kullanmadığı bilgisini paylaşan Abah, "Amacımız ücretsiz tuvalet inşa ederek tuvalet kullanımını yaygınlaştırmak." dedi.

Nijerya'da nüfusun yüzde 70'i temiz suya ulaşmada güçlük çekerken, 5 yaş altı her 10 çocuktan biri temiz su eksikliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

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