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Aktüel Nijerya Genelkurmay Başkanı: "Boko Haram tehlikesi 20 yıl daha sürebilir"
Aktüel

Nijerya Genelkurmay Başkanı: "Boko Haram tehlikesi 20 yıl daha sürebilir"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:43:16 -
Nijerya Genelkurmay Başkanı: "Boko Haram tehlikesi 20 yıl daha sürebilir"

ABUJA (AA) - Nijerya Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, ülkede terör örgütü Boko Haram tehlikesinin 20 yıl daha devam edebileceğini açıkladı.

Buratai, Boko Haram'ın hafta sonu çiftçilere düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede dikkat edilmezse örgütün tehlikesinin 2040 yılına kadar devam edebileceğini belirtti.

Terör örgütü Boko Haram ile mücadele konusunda halkın da sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Buratai, "Halk terör konusunda bilinçsiz. Nijerya'daki mevcut terör riski 20 yıl daha devam edebilir. Bunu önleyebilmek için halkın hükümet ve askeri otoriteler ile birlikte hareket etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Boko Haram terör örgütü, cumartesi günü Borno eyaletine bağlı Zabarmani bölgesinde düzenlediği saldırıda 79 kişiyi katletmiş, çok sayıda kadını ise kaçırmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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