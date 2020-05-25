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Aktüel

Nijerya Devlet Başkanı Buhari: “Yiyecek ithal edecek paramız yok”

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:11:16 -
Nijerya Devlet Başkanı Buhari: “Yiyecek ithal edecek paramız yok”

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulundu.


Terör örgütü Boko Haram’la mücadele eden Afrika ülkesi Nijerya, aynı zamanda açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Korona virüs salgınının başlamasından bu yana gıda fiyatlarının yükseldiği Nijerya’da, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hükümet gelirlerinde büyük düşüş yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, artan gıda güvensizliği ve yükselen gıda fiyatları ülkede açlık krizini gündeme getirdi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin yiyecek ithal edecek parası olmadığını belirterek, çiftçilere ülkeye yetecek kadar mahsul üretmesi çağrısında bulundu.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 200 milyon nüfusu bulunan ülkede salgından önce de yeterli tarım ürünü bulunmadığını, salgınla birlikte üretimin daha da gerilediğini kaydetti.


Öte yandan, Nijerya’nın kuzeydoğusunda son 6 haftada terör örgütü Boko Haram’a yönelik düzenlenen operasyonda en az bin örgüt üyesi öldürüldü.

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