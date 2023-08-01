Nijer'den flaş Fransa kararı!
Afrika ülkesi Nijer'de yaşanan darbenin ardından Fransa'ya ilişkin radikal bir karara imza atıldı.
6 Temmuz'da askeri darbeye sahne olan Nijer, yer altı kaynaklarıyla dikkatleri üzerine çekerken radikal bir karara imza attı.
Nijer'de askeri yetkililer, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un görevine son verdikten sonra anayasayı askıya aldıklarını ve tüm kurumları feshettiklerini söyledi.
İhracatı durdurdular!
Fransa'ya uranyum ve altın ihracatına da son verildi. Paris'in varlık gösterdiği ülke, darbe sonrasında madenleriyle konuşulmaya başlandı.
Verilere göre Nijer, Avrupa Birliği'nin gerçekleştirdiği uranyum ithalatının yüzde 20'sini oluşturuyor.
Öte yandan Fransa, Nijer'de yaşanan darbe ve Büyükelçiliğine yapılan saldırı sonrası bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.
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Katar, Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi birçok ülke Nijer'deki darbeyi kınadı! Kritik gelişme sonrası adım atıldı
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