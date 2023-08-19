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Dünya Nijer cephesinde yeni gelişme
Dünya

Nijer cephesinde yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-08-19 23:36:00 -
Nijer cephesinde yeni gelişme

Afrika'da hareketli günler yaşanıyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah tansiyonu düşeren açıklamalarda bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah “General Abdourahamane Tchiani tarafından yönetilen Nijer, ECOWAS bloğu ile diyalog kurmayı kabul etti” dedi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah 26 Temmuz’da ordunun yönetime el koyduğu Nijer’e ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Musah, “General Abdourahamane Tchiani tarafından yönetilen Nijer, ECOWAS bloğu ile diyalog kurmayı kabul etti. Sonunda Nijer'deki askeri yönetim bize, onlara sunduğumuz misyonu kabul edeceklerini söylediler. Bu yüzden bugün orada bir misyon olacak.” dedi.

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