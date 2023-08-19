Nijer cephesinde yeni gelişme

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah “General Abdourahamane Tchiani tarafından yönetilen Nijer, ECOWAS bloğu ile diyalog kurmayı kabul etti” dedi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah 26 Temmuz’da ordunun yönetime el koyduğu Nijer’e ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Musah, “General Abdourahamane Tchiani tarafından yönetilen Nijer, ECOWAS bloğu ile diyalog kurmayı kabul etti. Sonunda Nijer'deki askeri yönetim bize, onlara sunduğumuz misyonu kabul edeceklerini söylediler. Bu yüzden bugün orada bir misyon olacak.” dedi.