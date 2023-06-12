Nihayet! Efendimiz'e (sav) hakaret eden Uğur Kutay'ın görevine son verildi...

Hakkında 7 bini aşkın kişisel suç duyurusunda bulunulan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Uğur Kutay'ın görevine nihayet son verildi.

Derslerinde Efendimiz'e (sav) iftiralarla hakaret ettiği iddia edilen Kutay, Birgün'deki köşesinde de Peygamberimiz'in (sav) Hazreti Aişe validemizle evliliğine ilişkin haddini aşan yorumlarda bulunarak, "Peygamber Muhammed’in sübyancı olduğunu düşünmüyorum. Sübyancılık (pedofili) olarak tanımlanan hastalık hali, bir ‘predatör’ davranışını da beraberinde getirir. Yani pedofil şahıs, sürekli istismar edecek yeni çocuklar arar. Peygamber Muhammed’in, en yakın arkadaşı ve halifesi olan Ebubekir’in 6 yaşındaki kızı Ayşe’yle nikâhlanması ve Ayşe 9 yaşındayken de cinsel ilişkiye girmesini onaylamam elbette imkânsız." terbiyesizliğini yapmıştı.

Hakkında binlerce suç duyurusu yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Uğur Kutay’ın görevine son verildiği öğrenildi.