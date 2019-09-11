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Nihat Özdemir: "Ekim’de oynanacak iki maç sonucu Avrupa Şampiyonası’na gitme hakkı elde edebiliriz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı’nın Ekim ayında oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının sonucuna göre 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı kazanabileceklerini söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:47
Nihat Özdemir: "Ekim’de oynanacak iki maç sonucu Avrupa Şampiyonası’na gitme hakkı elde edebiliriz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı’nın Ekim ayında oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının sonucuna göre 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı kazanabileceklerini söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TED Spor Kulübü’nde tenis gösteri maçı yaptı. Maçın ardından Başkan Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, uzun zamandır tenise ara verdiğini ve bu gösteri maçıyla tekrar tenise oynamaya başladığını ifade ederek, “Bir gösteri maçıydı. Böyle bir gösteri maçına davet etmişler. Tenisi bırakmıştım. Biraz çalıştım. Ortağım da iyiydi. Çok mutluyum o bakımdan inşallah tenis ve golfu birlikte götürebilirim” şeklinde konuştu.



"Zevk içinde Moldova’dan İstanbul’a döndük”


Başkan Özdemir, Moldova maçında millilerin çok güzel bir oyunla galibiyet aldıklarını vurgulayarak, “Dün çok stresli bir gündü ama mutlu bir gündü. Çok stresli başlamıştık Andorra’ya 1-0 ile kazandık. 89’da attık ve kazandık biraz üzülmüştük. Futbolda her şey var. Maçın 90 dakika olduğunu unutmamak lazım. Andorra sahamızda iyi kapandı. Bir türlü gol atamadık. Ancak 89’da nasip oldu, attık. O şekilde 3 puanı kazanmış olduk. Moldova’da da böyle bir şey başımıza gelir mi diye endişelenmiştik ama oyuncular ve teknik heyet çok iyi bir taktik uyguladılar ve 4-0 gibi bir neticeyle büyük neşe içerisinde, bütün misafirlerimiz zevk içinde İstanbulumuza döndük” ifadelerini kullandı.



"Ekim ayındaki iki maç sonunda 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edebiliriz”


Moldova - Türkiye maçı sırasında aynı zamanda Arnavutluk - İzlanda maçını takip ettiğini ifade eden Başkan Özdemir, Arnavutluk Milli Takımı’nı İzlanda karşısında aldığı galibiyetten ötürü tebrik edip, şu ifadelere yer verdi:


“Aynı zamanda Arnavutluk - İzlanda maçını takip ediyorduk. Çok heyecanlı bir maç oldu. Arnavutlar istediğimiz neticeyi elde etti. Arnavutları da kutluyorum. En önemli rakibimiz olan İzlanda’yı 4-2 gibi skorla yendiler. Dün Türk futbol milli takımı için önemli bir gündü. Onu da duyunca daha da neşelendik. Şimdi Ekim ayında Şükrü Saracoğlu’nda oynayacağımız Arnavutluk maçı ve Fransa’da oynayacağımız Fransa milli maçına hazırlık yapacağız. Oyuncularımız kendilerinihazırlayacaklar. Belki bu ekim ayındaki iki maç sonunda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı elde edebiliriz. Göreceğiz. Önümüzde zorlu 4 maç var. Oyuncular teknik heyet işin farkındalar. İyi neticeler alarak 11 ülke 12 şehirde oynanacak turnuvaya katılmak istiyoruz. Yolumuza devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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