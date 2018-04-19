Nihat Kahveci'den şok derbi önerisi!
Nihat kahveci, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çıkan olayların ardından sosyal medyada konuşulan bir paylaşıma imza attı.19 Nisan 2018 Perşembe 23:48
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 2. yarısında çıkan olaylar ve hakemlerin soyunma odasına gitmesinin ardından Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Nihat Kahveci'den sürpriz bir öneri geldi.
Kahveci, her derbide aynı olayların yaşandığını kaydederek, "Fişi çekip artık derbi oynamayalım. Başaramıyoruz maalesef" paylaşımını yaptı.
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