Nihat Genç'e ölüm tehdidi! İsmini açıklayıp çağrıda bulundu

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç'e bir kişinin iki yıl önce twitter hesabından, 'Yok mu şu iti öldürecek bir vatan evladı' diye yazdığı ortaya çıktı.

Yazar Nihat Genç, Erdem Atay'la yaptığı son programda, Veryansın Tv'ye yapılan saldırıları ve kendisine yaklaşık iki yıl önce yapılan ölüm tehdidini anlattı.

Meral Akşener ve İstanbul Barosu gereğini yapsın

Nihat Genç, yazdığı yazılardan ötürü ölüm tehditi aldığını belirterek, mavi vatan ile ilgili yazdığı yazıları nedeniyle de Cem Gürdeniz'in tehdit aldığını söyledi.

Genç, İYİ Parti'ye karşı "NATO milliyetçileri burada ne arıyor" sözleri nedeniyle ölüm tehdidi aldığını söyledi. Anonim bir hesaptan yapılan paylaşım yapan kişinin İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ekibinde yer alan Emir Gürbüz isminde biri olduğunu belirtti.

Genç, aldığı ölüm tehdidi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gereğinin yapılması için çağrıda bulundu.

Genç, öte yandan, Gürbüz'ün aynı zamanda avukat olduğunu belirterek, İstanbul Barosu'na da çağrı yaptı.