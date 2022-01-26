Nihat Genç, Ekrem İmamoğlu için öyle bir yakıştırma yaptı ki...

İstanbul tüm uyarılara rağmen kara hazırlıksız yakalanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karın etkili olduğu dakikalarda balıkçıda görüntülenmişti. Fotoğraflarda İmamoğlu'nun yanında İngiliz Büyükelçinin olduğu da görüldü. İmamoğlu ile İngiliz büyükelçi bundan 45 gün önce de bir araya gelirken, balıkçıdaki ertelenemeyecek kadar önemli olan sır görüşme tepkilere neden oldu.

VeryansınTv yazarı Nihat Genç, Ekrem İmamoğlu ve ekibine İstanbul'daki felaket nedeniyle çok sert tepki gösterdi.

Nihat Genç, CHP'li İBB yönetiminin palavra olduğunu belirterek "İmamoğlu, üç gün önce afet uyarısı yapıldığı halde İngiliz elçisiyle yemekte yakalanıyor, yardımcısı Murat Ongun da aynı saatte İsviçre'de kayak tatilindeymiş! Boş adamlar boş! Bu palavradan adamları yere göğe koymayanlar, utanır mı?" ifadelerini kullandı.