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Gündem Nihat Doğan açıkladı! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Oğluna bu ismi verecekmiş
Gündem

Nihat Doğan açıkladı! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Oğluna bu ismi verecekmiş

İranlı hayranıyla sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan, baba olmak için gün sayıyor. Erkek çocuğu bekleyen ünlü isim, katıldığı TV8 ekranlarında yayınlanan 2 .Sayfa programında oğluna vereceği ismi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 11:24:00 -
Nihat Doğan açıkladı! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Oğluna bu ismi verecekmiş

İranlı hayranıyla sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan, baba olmak için gün sayıyor. Erkek çocuğu bekleyen ünlü isim, katıldığı TV8 ekranlarında yayınlanan 2 .Sayfa programında oğluna vereceği ismi açıkladı. 

Doğan, eşinin 8,5 aylık hamile olduğunu ve mutlu bir evliliğinin olduğunu söyledi. Oğluna vereceği ismi de açıklayan şarkıcı, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak" ifadelerini kullandı.

Doğan, oğluna vereceği Badıgan isminin anlamı için de "Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek" dedi.

 

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Yorumlar

Cengo

Firfironek daha güzel olmaz mıydı

Vahap Kalyoncu

Dikkat et rüzgarla gelen rüzgarla gider.
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