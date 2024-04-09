Niğde'ye bayram günü şehit ateşi düştü!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit-2 operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın acı haberi Niğde'deki baba evine ulaştı.
Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda görevli Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen keskin nişancı ateşiyle ağır yaralandı.
Aslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Baba evine bayram günü şehit ateşi düştü!
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın şahadet haberi Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesi’nde bulunan baba evine ulaştırıldı.
Şehidin babası İdris ve annesi Gülbahar Aslan acı haberle üzüntüye boğulurken, Şehit Hikmet Aslan’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine Türk Bayrağı asıldı.