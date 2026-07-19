Niğde'ye 240 milyon dolarlık stratejik yatırım...

Niğde' nin Bor İlçesine, Bor Karma Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Halavet Gıda A.Ş.’ye tahsis edilen 154 bin 464 metrekarelik alanda, çevreci ve yüksek katma değerli üretim anlayışıyla İSKEFE Bio Campus Projesi hayata geçirilecek. Toplam 240 milyon ABD doları yatırım bedeline sahip projenin yaklaşık 600 kişiye nitelikli istihdam sağlaması ve ülkemizin ihracatına yıllık 180 milyon ABD doları katkı sunması öngörülüyor. Niğde’nin sanayi, üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımın daha hayata geçirilmesi amacıyla Niğde Valilik Makamında protokol imza töreni düzenlendi.

Bor Karma Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Halavet Gıda A.Ş.’ye 154 bin 464 metrekare büyüklüğünde yatırım yeri tahsis edilmesine ilişkin protokol, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Baran ve İSKEFE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilal Alkoç tarafından imzalandı.

İlçeye Çevreci ve Bütüncül Bir Üretim Kampüsü Kurulacak, Tahsis edilen alanda İSKEFE Holding tarafından hayata geçirilecek İSKEFE Bio Campus Projesi, et sektörünün önemli bir yan ürünü olan derinin ileri teknolojilerle işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlayacak.

Çevreci, modern ve ekolojik üretim anlayışıyla tasarlanan proje kapsamında, birbirini tamamlayan toplam sekiz farklı üretim tesisinden oluşan bütüncül bir sanayi kampüsü kurulacak.

Kampüs bünyesindeki tesislerde gıda jelatini, kolajen proteini, farmasötik jelatin, sert ilaç kapsülü, yenilebilir sucuk kılıfı ve teknik deri ürünleri üretilecek. Organik atıklar da değerlendirilerek amino asit ve evcil hayvan maması üretiminde kullanılacak.

"SU GERİ KAZANILACAK, SIFIR ATIK HEDEFLENECEK"...

Projenin üretim kapasitesinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik yönüyle de örnek olması hedefleniyor. Kampüs bünyesinde kurulacak ileri biyolojik arıtma tesisi sayesinde üretimde kullanılan suyun geri kazanımı sağlanacak.

Organik yan ürünlerin yeniden üretim sürecine dâhil edilmesi ve kaynakların verimli kullanılmasıyla, sıfır atık hedefi doğrultusunda çevre dostu bir üretim modeli uygulanacak.

600 Kişiye Nitelikli İstihdam, toplam 240 milyon ABD doları yatırım bedeline sahip olacak İSKEFE Bio Campus Projesi, 60 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 600 kişiye nitelikli istihdam imkânı sağlanması ve üretilecek yüksek katma değerli ürünlerle ülkemizin ihracatına yıllık 180 milyon ABD doları katkı sunulması öngörülüyor.

Yatırımın 36 ay içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.

İSKEFE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilal Alkoç, geliştirdikleri Ar-Ge odaklı teknolojiyle deri sektöründe yaşanan dönüşümün öncülüğünü üstlendiklerini belirtti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde’nin Yatırım Potansiyeline duyulan güvenin önemli bir göstergesidir, dedi.

240 milyon ABD doları yatırım bedeliyle hayata geçirilecek projenin, Niğde’nin güçlü sanayi altyapısına ve yatırım potansiyeline duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.