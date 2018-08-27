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Niğde’nin köyünden 10 ülkeye turşu ihracatı

Niğde’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle kurulan firma, turşuluk malzemeleri kendi tarlasında üretip paketleyip turşu haline getirip 10 ülkeye ihraç ediyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:10
Niğde’nin köyünden 10 ülkeye turşu ihracatı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinin Ovacık köyünde kurulan bir firma, Gürcistan, Nahcivan, İran, Irak ve Azerbaycan’ın aralarında bulunduğu 10 ülkeye turşu ihraç ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle kurulan firma, turşuluk malzemeleri kendi tarlasında üretip paketleyip turşu haline getirip 10 ülkeye ihraç ederken, aynı zamanda Türkiye’de de 45 ile sevk ediyor.

Kendi tarlasında ekip, hasat ettiği ürünleri ihraç eden işletme sahibi Fevzi Erbil, 650 dönüm tarlada turşuluk ürün ektiklerini söyledi.

Erbil, “16 yıldır tarlalarımızda ürettiğimiz ürünleri turşu haline getirip yaklaşık 5 ülkeye ihraç ettiğimiz gibi Türkiye’de de 45 kente sevk ediyoruz. İşletmemizde kornişon turşusu, lahana turşusu, biber turşusu gibi birçok turşu çeşidini üretiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının da destekleriyle kapasitemizi arttırıp yeni kuracağımız kavanoz hattıyla ihracatı daha da arttırmayı hedefliyoruz. İhraç ettiğimiz turşuların bütün malzemelerini ekimini yaptığımız 650 dönüm arazide kendimiz ekimini yapıyoruz. Fabrikamızda şu anda 100 kişi istihdam edilmekte olup bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:10
  1. Niğde
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. Fevzi Erbil

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