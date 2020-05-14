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Aktüel

Niğdeli hayvansever sokak hayvanlarını 10 yıldır besliyor

UMKE'de görevli hayvansever Alpay Ayan: - "Alışveriş yaptığım kasabım var, her gün bana et hazırlıyor, ücretini ödeyip alıyorum ve bu şekilde sokak hayvanlarını doyuruyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:02:52 -
Niğdeli hayvansever sokak hayvanlarını 10 yıldır besliyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli hayvansever Alpay Ayan, 10 yıldır kasaptan satın aldığı kemikli et ve kırıntıları sokak köpeklerine dağıtıyor.

Evli ve 2 çocuk sahibi Alpay Ayan, mesai bitiminde sürekli alışveriş yaptığı kasaptan kemikli et satın alıp sokak köpeklerini beslemek için yola koyuluyor.

Aldığı etleri aracıyla Yeşilburç köyü yakınlarındaki boş araziye getiren Ayan, sokak köpeklerini elleriyle besliyor. Ayan, kendisinin gelemediği günlerde ise bir yakınından rica ederek, köpeklerin beslenmesini ihmal etmiyor.

- "Eğer onları beslemezsek hepsi yok olup gidecek"

Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını çok eskiden beri beslediğini ve bunu alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

Hayvanları beslemenin kendisini iyi hissettirdiğini anlatan Ayan, "Gelemediğim, il dışında veya görevli olduğum zamanlarda arkadaşlarıma söylerim, onlar gelir. Aramızda duygusal bir bağ oluştu. Güzel bir aktivite, herkese tavsiye ederim. Alışveriş yaptığım kasabım var, her gün bana et hazırlıyor, ücretini ödeyip alıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de insanları sokak hayvanlarını beslemeye davet eden Ayan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız çocuklarıyla gelip sokak hayvanlarını beslerse güzel bir farkındalık olur, herkese tavsiye ederim. Sahipsiz hayvanlarla olmak çok keyif veriyor. Eğer onları beslemezsek hepsi yok olup gidecek. En azından bir faydamız olduğunu düşünüyorum. Sokak hayvanlarını beslediğimizi gören arkadaşlarımız ve gruplar da bize eşlik ediyor. Gerçekten çok güzel bir duygu."


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