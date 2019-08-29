0553 313 94 23

Niğde’de uyuşturucu operasyonu

Niğde’de esrar maddesinden 20 kat daha etkili SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
Niğde’de uyuşturucu operasyonu

Niğde’de esrar maddesinden 20 kat daha etkili SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerininistihbarı çalışma sonucunda skunk maddesi satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyondaİki araç içerisinde 30 gram skunk maddesi ile Esrar ve uyuşturucu hap yakalandı.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü
    1. Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü
    2. 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı
    3. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
    4. Altun: “Vatan, millet ve bayrak..
    5. (Özel) Devletin en güzel..
    6. Şahin’den 30 Ağustos mesajı
    7. Amed Sportif Faaliyetler Ramazan..
    8. HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni..
    9. Güney Kore'de eski Devlet Başkanının..
    10. Hindistan'dan Cammu Keşmir'de "50 bin..
    11. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda
    12. Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 483..
    13. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    14. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    15. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    16. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    17. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    18. Başkan Sever müjdeyi verdi
    19. Sokak çocukları konusu milli bir..
    20. Vali Şentürk’ün 30 Ağustos Zafer..
    21. Başkan Erdoğan’dan başka belediyelere..
    22. Göztepe’ye Aleksic’ten kötü haber
    23. Vücuttaki ödemin nedeni kalp..
    24. Türkiye'yi gerçeği ortaya çıktı!..
    25. Vatan sevgisi imandandır
    26. Ordu'da akıl almaz olay! Tartıştığı..
    27. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    28. Başkan Pekmezci’den 30 Ağustos Zafer..
    29. Zorlu Enerji'den Filistin'e güneş..
    30. Türk tırları 12 gündür Suudi..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı