Niğde’de uyuşturucu operasyonu
Niğde’de esrar maddesinden 20 kat daha etkili SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi.29 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
Niğde’de esrar maddesinden 20 kat daha etkili SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerininistihbarı çalışma sonucunda skunk maddesi satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyondaİki araç içerisinde 30 gram skunk maddesi ile Esrar ve uyuşturucu hap yakalandı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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