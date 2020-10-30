Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde 6 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında ve araçlarında 401,71 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 560 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.