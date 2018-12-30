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Niğde’de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'nin Bor ilçesinde gece kömür sobasını yakarak uyuyan aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

30 Aralık 2018 Pazar 17:49
Niğde’de soba zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Menşure Şen (77) öldü, kızı ve torunu ise hastanede tedaviye alındı.

Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde oturan Menşure Şen (77) ile kızı Atiye İnci (50) ve torunu Aleyna Demir (16), gece kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Sabah eve gelen yakınları, anne ve kızıyla torunun hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine köye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Menşure Şen’in hayatının kaybettiğini belirledi. Durumları ağır olan Atiye İnci ile yeğeni Aleyna Demir, ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:49
  1. Niğde
  2. Bor ilçesi
  3. soba zehirlenmesi

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