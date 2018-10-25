Niğde'de mevsimin ilk karı yağdı

Niğde'nin yüksek kesimlerindeki Çiftlik ilçesine bağlı Çınarlı köyüne, mevsimin ilk karı yağdı.



Niğde'nin yüksek bölgesindeki Çiftlik ilçesine bağlı Çınarlı köyüne mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezinde ise sağanak yağış devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin bazı bölgelerinde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği belirtildi.