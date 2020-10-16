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Aktüel Niğde'de kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Niğde'de kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:18:42 -
Niğde'de kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bor ilçesi Okçu köyünde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Talip Keskin, "2 keçisinin yayladaki kayalıklarda mahsur kaldığını ve günlerdir süren çabasına rağmen hayvanlarını aşağıya indiremediğini" belirterek yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekibi, yaklaşık 75 metre yükseklikten halat sarkıtarak 5 gündür kayalıklarda bekleyen keçilerin bulunduğu yere ulaştı. Buradan alınan keçiler halat yardımıyla aşağı indirilerek sahibine teslim edildi.


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